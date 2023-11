QUI FORMELLO, ragazzi subito in campo dopo il Bologna

Tempo di lettura: < 1 minuto

QUI FORMELLO LAZIO - La Lazio era riuscita a risollevarsi dalla sconfitta in Champions League grazie alla sonora vittoria contro la Fiorentina. Il sogno però si infrange subito, a causa della dura sconfitta contro il Bologna al Dall’Ara di ieri. I giocatori biancocelesti sono scesi in campo subito questa mattina a Formello per la seduta di scarico

Qui Formello, seduta di scarico post Bologna - Lazio

Alti e bassi caratterizzano questa stagione della Lazio. Dura sconfitta contro il Feyenoord e grande gioia per la vittoria in casa contro la Fiorentina. Ma già ieri a Bologna - Lazio, i biancocelesti hanno dovuto fare i conti con una nuova brutta caduta. Gli uomini di Sarri infatti, hanno dormito a Formello questa notte per scendere subito in campo alle 11:30 di questa mattina per la seduta di scarico. Solo palestra per chi ha giocato ieri, ma già da domani si inizierà a lavorare per il match di martedì 7 novembre contro il Feyenoord.

Sarri pensa ad un cambio di formazione. Nel frattempo, l’unico non disponibile sarà ancora una volta Casale.