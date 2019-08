QUI FORMELLO – Doppia seduta a Formello. Tutti in campo alle 9.30 agli ordini di Simone Inzaghi che si concentra sul reparto arretrato. Vavro, Acerbi e Radu è il primo terzetto provato con con Lazzari e Jony pronti a correre sulle fasce. Falbo, Cipriano e Nimmermeer, aggregarti dalla Primavera, partecipano alle esercitazioni, mentre centrocampisti e attaccanti lavorano in palestra. out gli infortunati Lulic, Milinkovic e Caicedo, che cercheranno di recuperare per il 25 agosto, data del match con la Samp. Tutto ok per Luiz Felipe, tornato in gruppo ieri. Alle 18 la seconda seduta. Domani, Ferragosto, è previsto un solo allenamento.

M.S.