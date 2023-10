QUI FORMELLO, due giorni di riposo per i biancocelesti

Tempo di lettura: < 1 minuto

QUI FORMELLO LAZIO - La Lazio vince il big match contro l'Atalanta all'Olimpico prima della sosta, che permetterà ai biancocelesti di riposarsi e di recuperare le energie. Due giorni di riposo per i ragazzi di Sarri.

Qui Formello, mercoledì la ripresa degli allenamenti

La Lazio doveva dare delle risposte e conquistare il match difficile contro l'Atalanta all'Olimpico. Lo ha fatto, portando a casa i 3 punti prima della sosta, che permetterà ai ragazzi di Sarri di essere più sereni, poter recuperare le energie e ripartire al meglio. Archiviato il match contro la Dea, la società romana comunica che i biancocelesti torneranno allenarsi nella giornata di mercoledì alle 16:30, in vista del prossimo impegno in casa del Sassuolo, in programma sabato 16 settembre alle ore 15:00. Due giorni di riposo meritati per la squadra.