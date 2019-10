QUI FORMELLO – Riprendono gli allenamenti a Formello dopo i due giorni di risposo concessi da Simone Inzaghi. Il mister deve fare i conti con le assenze. Sono nove i giocatori convocati dalle rispettive nazionali: Strakosha, Luis Alberto, Acerbi, Immobile, Vavro, Luiz Felipe, Marusic, Berisha e André Anderson. Insomma, lavoro a ranghi ridotti, aspettando la sfida con l’Atalanta, prossima avversaria in campionato all’Olimpico dopo la sosta. Nel quartiere generale laziale, tra gli altri, è rimasto Milinkovic Savic che continua ad allenarsi regolarmente in gruppo. Sarà l’occasione utile per testare la tenuta fisica dei giocatori rimasti a Formello, molti dei quali poco utilizzati dal mister nel corso della stagione e in cerca di spazio. Lukaku su tutti, recuperato dai problemi fisici, proverà a mettere in difficoltà il mister.

Alessandro Valerio