QUI FORMELLO LAZIO – La Lazio questo pomeriggio è scesa in campo per la rifinitura pomeridiana in vista del match di domani sera contro la Fiorentina. Per Simone Inzaghi la situazione non è semplice, dati i tanti infortuni che stanno falcidiando la rosa biancoceleste. Il tecnico, però, oggi ha ritrovato in gruppo Adam Marusic. L’esterno montenegrino dovrebbe quindi essere convocato per la sfida di domani, anche se difficilmente verrà schierato in campo dal primo minuto. Quindi, gli esterni rimarranno invariati rispetto alla gara, con Lazzari a destra e Jony ancora sulla sinistra. Anche Radu ha recuperato dall’affaticamento muscolare, ma probabilmente non sarà titolare, al suo posto ci sarà Bastos. Cataldi, invece, ha avuto un infortunio meno grave del previsto. Sicuramente non ci sarà per la Fiorentina. Proverà a recuperare per Torino, o più probabilmente per il match contro il Milan. Come lui, non ci sarà nemmeno Leiva, per questo toccherà a Parolo in mezzo al campo tra Milinkovic e Luis Alberto. Brutta novità, invece, per quanto riguarda Correa. L’argentino è sceso in campo per il riscaldamento, ma è rientrato negli spogliatoi poco dopo. Uscito anzitempo dal Gewiss Stadium, non ha recuperato e probabilmente domani non ci sarà. La coppia d’attacco sarà formata, quindi, da Caicedo e Immobile. Non faranno parte della gara nemmeno Luiz Felipe, Adekanye, Raul Moro e Lulic.

