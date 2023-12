QUI FORMELLO, doppia seduta alla vigilia di Lazio - Cagliari

Tempo di lettura: < 1 minuto

QUI FORMELLO 1 DICEMBRE 2023 - Alla vigilia di Lazio - Cagliari, gli uomini di Sarri hanno svolto una doppia seduta di allenamento a Formello per preparare la sfida.

Qui Formello, il report dell'allenamento della Lazio

Il giorno prima della partita contro il Cagliari, Sarri non ha potuto contare su Romagnoli, Casale e Zaccagni, ancora ai box per infortunio. Al centro della difesa giocheranno nuovamente Patric e Gila, mentre sugli esterni Marusic e Lazzari vanno verso la conferma. A centrocampo dovrebbero giocare Guendouzi e Luis Alberto, con uno tra Cataldi, Rovella e Vecino in regia. In attacco Immobile tornerà dal primo minuto, con Isaksen che potrebbe avere un'altra chance. Pedro e Felipe Anderson sono in ballottaggio per completare il tridente offensivo.