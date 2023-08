QUI FORMELLO, rifinitura in vista di Genoa - Lazio: out Pedro

Tempo di lettura: < 1 minuto

QUI FORMELLO 26 AGOSTO - Alla vigilia di Genoa - Lazio, la squadra di Sarri è scesa in campo per la rifinitura in vista della gara valida per la seconda giornata di campionato.

QUI FORMELLO, il report dell'allenamento della Lazio

La formazione che affronterà il Genoa dovrebbe essere pressappoco la stessa della prima di campionato. Attacco e centrocampo invariati, con Kamada favorito su Vecino. Pedro si è allenato ancora a parte, con Gonzalez che dovrebbe trovare quindi posto in panchina. In difesa ballottaggio tra Hysaj e Lazzari per un posto da titolare, con Marusic che potrebbe scalare a destra in caso di partenza dal primo minuto dell'albanese.