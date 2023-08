Serie A, Frosinone - Atalanta 2-1: stop della Dea in trasferta

Tempo di lettura: < 1 minuto

SERIE A FROSINONE ATALANTA - Il nuovo Frosinone targato Di Francesco ottiene la sua prima vittoria stagionale, sconfiggendo la ben più quotata Atalanta in casa. Ai bergamaschi non basta il gol di Zapata per ribaltare le due reti decisive di Harroui e Monterisi, tutte arrivate nel primo tempo.

Frosinone - Atalanta, il tabellino

Frosinone (4-2-3-1): Cerofolini; Oyono, Monterisi, Romagnoli, Marchizza; Barrenechea (28' st Brescianini), Mazzitelli; Baez (15' st Garritano), Harroui (37' st Szyminski), Gelli; Cheddira (37' st Çuni).

A disposizione: Palmisani, Borrelli, Caso, Kvernadze, Canotto, Macej, Lusuardi.

Allenatore: Di Francesco

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Djimsiti (30' st Muriel), Scalvini, Kolasinac; Zappacosta (1' st Zortea), De Roon, Ederson, Ruggeri (35' st Bakker); Koopmeiners; Lookman (1' st De Ketelaere), Zapata (22' st Scamacca).

A disposizione: Carnesecchi, Rossi, Toloi, Okoli, Pasalic, Adopo.

Allenatore: Gasperini

NOTE

Arbitro: Sacchi.

Marcatori: 5' Harroui (F), 24' Monterisi (F), 11' st Zapata (A)

Ammoniti: Barrenechea (F), Lookman (A), De Roon (A)