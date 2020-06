Tempo di lettura: < 1 minuto

QUI FORMELLO – Il tempo stringe e Simone Inzaghi ha convocato i suoi a Formello il giorno dopo Lazio-Fiorentina. La vittoria di ieri sera contro la Viola ha dato una scarica ai calciatori che ora sono pronti per affrontare martedì il Torino e provare a tornare a -1 dalla vetta, Juventus permettendo. Sul campo d’allenamento si sono visti i giocatori non impiegati nella partita contro gli uomini di Iachini e quelli che sono entrati in corso d’opera. Per tutti gli altri solo defaticante e scarico in palestra. Contro i granata dovrebbe tornare a disposizione Danilo Cataldi, reduce da una distorsione alla caviglia rimediata nella prima partita post lockdown a Bergamo. Ancora ai box Luiz Felipe, Lucas Leiva, Adekanye e Moro. Le loro condizioni sono da valutare ma il centrocampista brasiliano potrebbe farcela per la gara contro il Milan di sabato prossimo. Domani Inzaghi proverà la formazione che scenderà in campo martedì. Radu e Marusic dovrebbero riprendersi la maglia da titolare, mentre in attacco Caicedo pare ancora in vantaggio sul Tucu Correa.

