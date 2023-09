Qui Juve, recuperati Chiesa e Gatti: viaggiano verso la convocazione

Tempo di lettura: < 1 minuto

JUVENTUS LAZIO ALLENAMENTO - Si avvicina il giorno di Juventus - Lazio. Sponda bianconera: Allegri può riabbracciare tutti i suoi giocatori, e non solo i rientranti dalle nazionali. Ci sono infatti buone notizie anche dall'infermeria.

Qui Juve, allenamento in gruppo per Chiesa e Gatti

Come raccolto da TMW, sono tornati ad allenarsi in gruppo Federico Chiesa e Federico Gatti. Il primo, in particolare, si era fermato durante il ritiro della Nazionale italiana a Coverciano, e sembrava non potesse farcela per il match contro la Lazio. Sono invece entrambi recuperati, e viaggiano verso la convocazione dopo aver smaltito rispettivamente un problema all'adduttore e una distorsione alla caviglia.