Tempo di lettura: < 1 minuto

ABBONAMENTO LAZIO CORONAVIRUS – A causa dell’emergenza legata al coronavirus, gli abbonati hanno dovuto rinunciare alle 5 partite che erano previste in questo finale di stagione. Per questo motivo la Lazio sta pensando a delle soluzioni praticabili.

Le ipotesi

In totale la società biancoceleste ha incassato 4 milioni di euro attraverso gli abbonamenti. All’incirca 210mila per ogni partita, che andrebbero moltiplicati per i 5 match casalinghi rimanenti. Le strade percorribili quindi sono due: uno sconto sul prossimo abbonamento, ma non è detto che a settembre si possa tornare allo stadio. Oppure l’ipotesi più probabile che riguarda l’emissione di voucher spendibili presso i negozi ufficiali biancocelesti.

