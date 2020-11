Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO ROMA FONSECA – Lo scorso anno i due derby di campionato sono terminati entrambi 1-1. L’allenatore della Roma, Paulo Fonseca è tornato a parlare dei due match ai microfoni del canale youtube Quarantena da Bola.

Le parole di Fonseca

“La prima volta non abbiamo fatto una grande partita e penso che loro meritassero di più del pareggio. Al contrario del ritorno, quando invece eravamo noi a meritare la vittoria. Preparare un derby per me è la stessa cosa che preparare una partita con Napoli o Sassuolo. Quello che cambia è come lo vivono le persone all’esterno del centro sportivo e anche i giocatori lo sentono”.

