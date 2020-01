Tempo di lettura: < 1 minuto

ROMULO LAZIO CATALDI – Romulo, ex terzino della Lazio ed ora in forza al Brescia è tornato a parlare della sua ex squadra tramite un’intervista rilasciata a La Repubblica. Il brasiliano ha parlato a 360° del mondo Lazio, augurandosi il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Di seguito le sue parole.

Il suo amore per la Lazio

“Questi colori saranno sempre dentro di me. I tifosi sono spettacolari, mi scrivono ogni giorno”.

Ryiadh e Cataldi

“Sono stato molto felice per i ragazzi, anche se mi è dispiaciuto non esserci: abbiamo conquistato la Coppa Italia insieme. Quando ha segnato “piedino caldo”, come io chiamo Cataldi, non ci potevo credere. Pensavo calciasse Milinkovic, ma Danilo ha un piede pazzesco. Che gioia!”

Lucas Leiva

“Un professionista serio. Arriva tutti i giorni un’ora prima dei compagni, fa attenzione a quello che mangia e cerca di dormire presto. Siamo amici, le nostre famiglie sono unite”.

Claudio Lotito

“Lotito è un presidente intelligente, cerca di avere gli stessi giocatori per un periodo lungo. È complicato farlo, ma lui ci riesce. Questo è uno dei motivi per cui la Lazio fa bene”.

Simone Inzaghi

“Lavora su ciò che vuole la domenica e ti martella sempre, per questo tutti sanno già cosa devono fare. Ti chiede due-tre cose e poi ti lascia libero: quando hai gente come Correa o Milinkovic è giusto lasciare spazio all’estro”.

Sogno Scudetto

“La Champions League deve essere il minimo, io tiferò per lo scudetto. Ci credo, sono un tifoso. Può lottare fino alla fine con Inter e Juventus, che però hanno una rosa più lunga: questo è l’unico aspetto che mi preoccupa”.