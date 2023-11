Salernitana - Lazio, Lotito a Formello per caricare la squadra

Tempo di lettura: < 1 minuto

SALERNITANA LAZIO LOTITO FORMELLO - Nel tredicesimo turno di Serie A, la Lazio se la vedrà con la Salernitana. Come riportato dal Corriere dello Sport, il patron biancoceleste Claudio Lotito, ha voluto far sentire la sua vicinanza alla squadra prima della trasferta, presenziando a Formello durante la rifinitura.

Lazio, Lotito presente a Formello per caricare la squadra

Per il presidente non è una partita come le altre. D'altronde fu lui a prelevare la Salernitana nel 2011 dopo il fallimento, portandola addirittura alla promozione in Serie A, dopo la quale è stato costretto vendere. Lotito, dopo gli investimenti fatti in estate, vuole un'accelerata. In campionato il quarto posto dista quattro punti, ma dopo aver avuto un calendario praticamente proibitivo, la Lazio ora potrà affrontare squadre più abbordabili, con l'opportunità di recuperare sulle dirette concorrenti.