Salernitana, Ochoa a rischio forfait per la Lazio: il motivo

SALERNITANA LAZIO OCHOA - La pausa nazionali spesso permette agli allenatori di recuperare gli infortunati e di sistemare lo stato di forma della propria squadra. Il discorso però non vale per i vari convocati che, spesso, devono affrontare anche lunghi e stancanti viaggi. Questo è il caso di Ochoa, il portiere della Salernitana che, proprio a causa degli impegni del Messico, mette a rischio la sua presenza contro la Lazio.

Verso Salernitana - Lazio: Ochoa in dubbio a causa della Nazionale

Come riporta tuttosalernitana.com, Filippo Inzaghi rischia di non poter utilizzare Ochoa contro la Lazio. Il match tra la Salernitana e il club biancoceleste è previsto per sabato 25 novembre alle ore 15, appena 48 ore dopo il probabile rientro del portiere messicano. La nazionale centro-americana disputerà l'ultima partita nella notte tra il 21 e il 22 contro l'Honduras, ma il lungo viaggio che attende l'estremo difensore non gli permetterà di rientrare in Italia prima di giovedì.