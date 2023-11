Bonaventura: "Si deve vincere per forza, ma non sarà semplice"

Tempo di lettura: < 1 minuto

NAZIONALE BONAVENTURA INTERVISTA - Giacomo Bonaventura ha di recente ritrovato la Nazionale (e il primo gol azzurro), ha rilasciato un'intervista. Il centrocampista della Fiorentina ha espresso la sua opinione sulle partite contro Macedonia del Nord e Ucraina, fondamentali per la qualificazione ad Euro 2024.

Bonaventura: "Dobbiamo tirare fuori le nostre qualità, essere uniti"

Queste le parole di Giacomo Bonaventura a Rai Sport: "Sono due partite molto importanti, non saranno semplici. Quando si deve vincere per forza non è mai semplice, ma le stiamo preparando al meglio e stiamo facendo tutto ciò che c'è da fare. Ci sarà bisogno di grandi prestazioni".

Sul match contro la Macedonia del Nord

"Sarà importante partire forte e dare subito un segnale. Non troveremo un avversario remissivo, è una squadra che prova a giocare e cerca di fare un bel calcio. Dobbiamo tirar fuori le nostre qualità. Essere uniti, essere stretti e compatti ci può dare tanti vantaggi. Soprattutto quando attaccano gli altri, ma anche per recuperare la palla e andare in attacco".

Su Spalletti

"Spalletti ci sta trasmettendo diversi concetti, non c'è tanto tempo ma abbiamo fatto riunioni e video per arrivare alle prossime sfide nel migliore dei modi".