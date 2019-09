LAZIO GENOA INTERVISTA – Pochi minuti prima del match contro il Genoa, l’attaccante dei rossoblu Sanabria è intervenuto ai microfoni del canale ufficiale biancoceleste: queste le sue dichiarazioni.

La gara

“Per noi tutte le partite sono importanti ed è vero che non abbiamo avuto fortuna nell’ultimo periodo ma faremo di tutto per conquistare i tre punti.“

Stadio difficile

“Alla fine tutte le squadre ti mettono in difficoltà, ma sappiamo che giochiamo in uno stadio difficile e dobbiamo dare tutto per fare risultato.”