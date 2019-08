SCONCERTI – Lazio al pari di Napoli e Inter. Lo afferma Mario Sconcerti ai microfoni di Calciomercato.com, tessendo una lode alla squadra di Inzaghi, che però deve trattenere Milinkovic. Parole cariche di aspettative, da chi si aspetta di vedere i quattro talenti nominati contemporaneamente in campo

OBIETTIVI – “La Lazio non è inferiore a Inter e Napoli. A parte Immobile e Milinkovic che sanno risolvere le partite da soli, è da tempo una squadra equilibrata, anche dopo aver sofferto i ritardi di Luis Alberto e dello stesso serbo. Non ha vuoti tecnici ed è squadra. Non si è migliorata sul mercato, però si è perfezionata ed i giovani non sono più da considerare tali. Chi può fare la differenza è Correa. Se cresce ancora, soprattutto nel numero di gol, può portare i biancocelesti subito alle spalle della Juve, permettendosi di metterla in difficoltà. La Lazio è di sicuro la squadra più moderna del momento”.