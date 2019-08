LAZIO CAMPAGNA ABBONAMENTI – La Serie A 2019/2020 è ormai alle porte. La Lazio farà il suo esordio il 25 agosto in trasferta contro la nuova Sampdoria di Eusebio Di Francesco. La seconda giornata poi, il 1 settembre, sarà già tempo di emozioni forti: all’Olimpico infatti andrà in scena il derby della Capitale. Proprio per non sovrapporre la vendita dei tagliandi con la sottoscrizione delle tessere per l’intera stagione, la società ha deciso di sospendere temporaneamente la campagna abbonamenti. Questo il comunicato del club.

IL COMUNICATO – “La S.S. Lazio ricorda a tutti che la campagna abbonamenti chiuderà venerdi 23 agosto 2019 alle ore 19:00. Nei prossimi giorni comunicheremo la data per la riapertura della stessa.”