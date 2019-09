LAZIO SEBINO NELA – Ha giocato tanti anni in Serie A, vivendo le sue migliori stagioni a Roma. Sebino Nela, protagonista in giallorosso dal 1981 al 1992, è intervenuto ai microfoni di tuttomercatoweb per commentare quanto accaduto ieri a San Siro tra Inter e Lazio.

Nela: “L’Inter non è bella, ma vince”

“Se la Lazio avesse vinto 3-1 o 4-1 nessuno avrebbe potuto dire nulla. Ha fatto un’ottima gara. L’Inter non è bella ma vince, i numeri dicono che questa squadra c’è e va”.