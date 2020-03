Tempo di lettura: < 1 minuto

SERIE A LEGA ASSEMBLEA – La riunione in Lega Calcio prevista per giovedì 12 marzo è stata spostata al giorno seguente, venerdì 13 marzo. L’assemblea, che si terrà in video-conferenza, è stata convocata alle ore 15:00, come riportato da Sky Sport. Sarà un incontro in cui si cercherà principalmente di far fronte all’emergenza coronavirus.

