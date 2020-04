Tempo di lettura: < 1 minuto

SERIE A LAZIO – Si sta pensando ad un cambiamento: ossia la possibilità di effettuare 5 sostituzioni (non più tre) alla ripresa dei campionati. A Sky Sport si è discusso di questo. Luca Marchegiani e Beppe Bergomi hanno detto la loro.

Le parole di Marchegiani

“Questa che stiamo vivendo è una situazione nuova e nessuno può prevedere come si reagirà. Nei ritiri delle squadre non ci saranno solo i calciatori, ma anche tutte le persone che ruotano attorno al club. L’attuabilità del protocollo presentato al governo dalla Figc è possibile, ma abbastanza complicata. Sull’aspetto psicologico non mi sento di fare previsioni. Per quella che è stata la mia esperienza il ritiro era più difficile in situazioni di pressione, quando c’è un obiettivo positivo si sta insieme con più entusiasmo e passione”.

Le parole di Bergomi

“Io sono sempre stato positivo sulla Lazio, anche perché aveva i tre cambi quasi sempre fissi: Caicedo davanti e sugli esterni. Quindi la vedo più penalizzata con la riforma dei cinque cambi. Chi vedo bene invece sono la Juventus e la Roma, che hanno molti giocatori da poter

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.