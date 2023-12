Serie A, Empoli - Lazio 0-2: arrivano i 3 punti in campionato

Tempo di lettura: 4 minuti

SERIE A EMPOLI LAZIO 2023 24 - La Lazio inizia questo campionato in maniera un po' altalenante, trovando invece più soddisfazioni in Champions League. Oggi i biancocelesti sono chiamati a dare il meglio in un match fondamentale contro l'Empoli, dopo la sconfitta contro l'Inter. Fischio d'inizio alle ore 18:30 allo stadio Castellani per Empoli-Lazio, gara valida per la 17^ giornata di Serie A. Di seguito la cronaca LIVE ed il tabellino della gara.

Serie A, Empoli - Lazio: la cronaca del match

Secondo tempo

90+4' Arrivano i tre fischi di Marchetti al Castellani! la Lazio torna a vincere in campionato e lo fa battendo per 2-0 l'Empoli di Andreazzoli! 3 punti in cassaforte per gli uomini di Sarri

90+3' Castellanos serve per Pedro che con un velo serve Kamada alle sue spalle. La conclusione del giapponese viene deviata in calcio d'angolo.

90' L'arbitro Marchetti dichiara il recupero di 4 minuti di recupero

82' Occasione Lazio! ripartenza di Isaksen perfetta che taglia per Pedro a servire poi Castellanos. L'argentino davanti la porta non riesce a finalizzare, murato da Caprile in calcio d'angolo.

81' La Lazio ora prova a rallentare la partita e a far passare i secondi, ma la squadra di Andreazzoli non molla.

77' Arrivano ancora cambi per Sarri, il suo ultimo slot, dopo i cambi forzati del primo tempo: escono Felipe Anderson e Rovella, entrano Isaksen e Cataldi

76' Cambio Lazio: esce Zaccagni ed entra Pedro

74' Ancora cambi per l'Empoli: escono Grassi e Maldini, dentro Destro e Marin.

73' Pellegrini ancora provvidenziale e mura la conclusione si Ebuehi in calcio d'angolo.

72' Kamada cerca Castellanos dalla destra ma la palla viene intercettata. L'Empoli ora soffre ma prova comunque a gestire al meglio

68' Goal confermato! tutto buono dopo il check del VAR. Confermato il raddoppio della Lazio, nessun fallo di Guendouzi.

67' Check del goal di Zaccagni, per una trattenuta di Guendouzi a centrocampo che ha fatto partire l'azione

66' GOOOOAAALLL LAZIO! stavolta è Zaccagni a siglare il raddoppio della Lazio. Azione cominciata da Guendouzi che si impone a centrocampo per poi servire Zaccagni. I tiri del numero 20 biancoceleste davanti la porta vengono tutti respinti, tranne l'ultimo che supera Berisha. 0-2 al Castellani

65' Si accende Felipe Anderson per Castellanos, che supera Luperto e si rende pericoloso. Ma nessuna conclusione per l'arentino.

61' Arrivano i primi cambi anche per l'Empoli: escono Fazzini e Cancellieri, entrano Kovalenko e Baldanzi.

60' Ancora una volta Provedel ad impedire il gol prima a Maldini poi a Fazzini, che con due tiri abbastanza pericolosi hanno impensierito la Lazio. Sempre attento il numero 94.

59' I ritmi sono altissimi al Castellani, l'Empoli cerca in tutti i modi il pareggio mentre la Lazio vuole il raddoppio

56' Anche Bastoni si prende un cartellino giallo per aver fermato la giocata di Felipe Anderson. La Lazio prova ad accendersi di più

49' Provedel salva la Lazio! la conclusione di Maldini, sicuro della rete, viene murata da un grande Provedel a negare il pareggio dell'Empoli.

47' Maldini calcia la punizione sul muro della Lazio, la palla poi finisce tranquillamente a Provedel

46' Si riparte non al meglio, con un cartellino giallo per Rovella che ferma Ebuehi in ripartenza

45' Si torna in campo al Castellani. Fischia Marchetti, inizia il secondo tempo di Empoli - Lazio!

Primo tempo

45+2' Fischia due volte Marchetti, finisce il primo tempo di Empoli-Lazio. In vantaggio momentaneamente i biancocelesti per 0-1 con gol di Guendouzi.

45+2' Ultima azione del primo tempo con una punizione dell'Empoli che non impensierisce troppo gli uomini di Sarri.

45' L'arbitro Marchetti dischiara ora i 2' minuti di recupero

44' Botta e risposta tra Lazio ed Empoli, in un finale molto intenso. Prima Felipe Anderson, poi Maldini che prova a finalizzare ma viene sorpreso da Rovella che gli ruba la palla.

40' Kamada ruba palla e gestisce da solo in mezzo a tanti uomini dell'Empoli, poi conclude ma è solo corner per i biancocelesti

33' Ancora brivido per la Lazio, tiro Grassi deviato che confonde Provedel, ma evita il pareggio dell'Empoli per un soffio. Ci riprova anche Maldini ma è solo calcio d'angolo

31' L'Empoli alza i ritmi approfittando del momento di smarrimento della Lazio. L'ex Cancellieri procura un calcio d'angolo a loro favore.

28' Punizione dell'Empoli con soluzione alta di Bastoni, si salva la Lazio

26' Sale la tensione in campo, dopo l'intervento di Patric per una tenuta ai danni di Cambiaghi. I ragazzi di Andreazzoli reclamavano a gran voce un cartellino rosso. Diversa la lettura dell'arbitro Marchetti, che estrae solamente un giallo.

25' Doppia brutta notizia per Sarri, anche Luis Alberto si ferma e chiede il cambio. Entra subito Kamada al posto del numero 10. Secondo cambio forzato per il mister toscano

20' Brutte notizie per Sarri. Si ferma Ciro Immobile, che si accascia a terra chiedendo il cambio prima che venga battuto il calcio d'angolo da Luis Alberto. Probabilmente un problema muscolare per lui, che decide di fermarsi prima che sia troppo tardi. Entra Castellanos

20' Buonissimo atteggiamento della Lazio che recupera palla con Gila e prova ad essere pericolosa in attacco. Lo spagnolo serve Immobile che da dentro l'area appoggia poi Guendouzi, tiro murato da Caprile e calcio d'angolo per la squadra di Sarri.

16' La Lazio impensierisce ancora in area di rigore. Ma l'arbitro Marchetti fischia fallo per l'Empoli per un tocco di mano di Zaccagni che, cadendo in area di rigore, sbatte sul pallone. I giocatori biancocelesti in attacco reclamavano un calcio di rigore. Per il giudice di gara è stato il numero 20 a mettere avanti il corpo.

14' Primo giallo del match e lo prende Maldini, per un fallo ai danni di Patric molto duro.

14' Prima Cancellieri murato, poi Cambiaghi con un tiro a giro provano ad impensierire Provedel, che blocca senza problemi

12' La Lazio ora non si ferma, ci prova ancora con Immobile di destro, ma tiro troppo leggero e facile per Berisha

9' GOOOALLLL LAZIO! azione perfetta e pericolosissima della Lazio, che dopo una tripla ribattuta a Luis Alberto, Immobile e Zaccagni, la palla arriva al solito Matteo Guendouzi! il francese c'è sempre, stavolta controlla benissimo con il destro e calcia di sinistro a bucare la porta di Berisha! 0-1 al Castellani, biancocelesti in vantaggio

6' La Lazio rimane in zona d'attacco con due calci d'angolo consecutivi, ma nessun problema per Berisha.

5' Le due squadre iniziano forte la gara. L'Empoli prova ad intimorire la Lazio con un tiro di Cambiaghi

1' Fischio d'inizio allo stadio Castellani! inizia Empoli - Lazio, match valido per la 17^ giornata di Serie A.

Serie A, Empoli - Lazio: il tabellino del match

EMPOLI (4-3-2-1): Berisha; Ebuehi, Walukiewicz, Luperto, Bastoni; Fazzini(61' Kovalenko), Grassi(74' Marin), Maleh(84' Giasy); Cambiaghi, Cancellieri(61' Baldanzi); Maldini(74' Destro). All.: Andreazzoli.

LAZIO(4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Patric, Pellegrini; Guendouzi, Rovella(77' Cataldi), Luis Alberto(25' Kamada); Felipe Anderson(77' Isaksen), Immobile(20' Castellanos), Zaccagni(76' Pedro). All. Sarri.

NOTE

Arbitro: Sig. Marchetti (Ostia)

Marcatori: 9' Guendouzi(L); 66' Zaccagni(L).

Ammoniti: 14' Maldini(E); 26' Patric(L); 45+1' Fazzini(E); 46' Rovella; 56' Bastoni(E).

Espulsi:\\

Recupero: 2' \ 4'

Benedetta Scatena