La MOVIOLA di Empoli - Lazio: l'analisi degli episodi arbitrali

Tempo di lettura: 2 minuti

SERIE A EMPOLI LAZIO 2023 24 - La Lazio inizia questo campionato in maniera un po' altalenante, trovando invece più soddisfazioni in Champions League. Oggi i biancocelesti sono chiamati a dare il meglio in un match fondamentale contro l'Empoli, dopo la sconfitta contro l'Inter. Fischio d'inizio alle ore 18:30 allo stadio Castellani per Empoli-Lazio, gara valida per la 17^ giornata di Serie A. L'arbitro della gara sarà Matteo Marchetti della sezione di Ostia Lido. Di seguito l'analisi di tutti gli episodi arbitrali, attraverso la moviola del match

Serie A, Empoli - Lazio: la moviola del match

Secondo tempo

90+4' Arrivano i tre fischi di Marchetti al Castellani! la Lazio torna a vincere in campionato e lo fa battendo per 2-0 l'Empoli di Andreazzoli! 3 punti in cassaforte per gli uomini di Sarri

90' L'arbitro Marchetti dichiara il recupero di 4 minuti di recupero

68' Goal confermato! tutto buono dopo il check del VAR. Confermato il raddoppio della Lazio, nessun fallo di Guendouzi.

67' Check del goal di Zaccagni, per una trattenuta di Guendouzi a centrocampo che ha fatto partire l'azione

66' GOOOOAAALLL LAZIO! stavolta è Zaccagni a siglare il raddoppio della Lazio. Azione cominciata da Guendouzi che si impone a centrocampo per poi servire Zaccagni. I tiri del numero 20 biancoceleste davanti la porta vengono tutti respinti, tranne l'ultimo che supera Berisha. 0-2 al Castellani

64' Per evitare il peggio, Felipe Anderson allontana con la testa un pallone in area, che gli rimbalza poi sulla mano. Non c'è nulla per l'arbitro, dopo un piccolo check

56' Anche Bastoni si prende un cartellino giallo per aver fermato la giocata di Felipe Anderson.

46' Si riparte non al meglio, con un cartellino giallo per Rovella che ferma Ebuehi in ripartenza. Secondo ammonito della Lazio insieme a Patric

45' Si torna in campo al Castellani. Fischia Marchetti, inizia il secondo tempo di Empoli - Lazio!

Primo tempo

45+2' Fischia due volte Marchetti, finisce il primo tempo di Empoli-Lazio. In vantaggio momentaneamente i biancocelesti per 0-1 con gol di Guendouzi.

45'+1' Seconda ammonizione della gara, il cartellino stavolta lo prende Fazzini per una trattenuta su Kamada.

45' L'arbitro Marchetti dischiara ora i 2' minuti di recupero

26' Sale la tensione in campo, dopo l'intervento di Patric per una tenuta ai danni di Cambiaghi. I ragazzi di Andreazzoli reclamavano a gran voce un cartellino rosso. Diversa la lettura dell'arbitro Marchetti, che estrae solamente un giallo.

16' L'arbitro Marchetti fischia fallo per l'Empoli per un tocco di mano di Zaccagni che, cadendo in area di rigore, sbatte sul pallone. I giocatori biancocelesti in attacco reclamavano un calcio di rigore. Per il giudice di gara è stato il numero 20 a mettere avanti il corpo, dunque nessun calcio di rigore per la Lazio

14' Primo giallo del match e lo prende Maldini, per un fallo ai danni di Patric molto duro. Giusta la decisione dell'arbitro Marchetti.

8' GOOOALLLL LAZIO! azione perfetta e pericolosissima della Lazio, che dopo una tripla ribattuta a Luis Alberto e Zaccagni, la palla arriva al solito Matteo Guendouzi! il francese controlla benissimo con il destro e tira di sinistro a bucare la porta di Berisha! 0-1 al Castellani, biancocelesti in vantaggio

1' Fischio d'inizio di Marchetti allo stadio Castellani! inizia Empoli - Lazio, match valido per la 17^ giornata di Serie A.