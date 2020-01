Tempo di lettura: < 1 minuto

JUVENTUS MILAN ATALANTA – La Juventus stravince, come anche l’Atalanta. Dominano e vincono a valanga due delle antagoniste della Lazio. Il 5-0 sul Parma dei bergamaschi permette alla squadra di Gasperini di accorciare a -1 dalla Roma ferma al quarto posto.

La Juventus e il Milan

All’Allianz Stadium, soffre la Juventus. Ma poi sale in cattedra CR7, tanto che il risultato finale recita 4-0. Al Milan non basta Ibra per segnare un gol contro la Sampdoria quintultima in classifica. L’ingresso di Zlatan innalza la qualità offensiva della squadra, che però non concretizzano le potenziali palle gol.