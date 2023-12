La MOVIOLA di Lazio - Frosinone: l'analisi degli episodi arbitrali

Tempo di lettura: 2 minuti

LAZIO FROSINONE SERIE A 2023 24 - La Lazio inizia questo campionato in maniera un po' altalenante, trovando invece più soddisfazioni in Champions League. Oggi i biancocelesti sono chiamati a dare il meglio in un match fondamentale contro il Frosinone, per dare continuità alla vittoria ad Empoli. Fischio d'inizio alle ore 20:45 allo stadio Olimpico di Roma per Lazio - Frosinone, gara valida per la 18^ giornata di Serie A. L'arbitro della gara sarà Ermanno Feliciani. sezione Teramo. Di seguito l'analisi di tutti gli episodi arbitrali, attraverso la moviola del match

Serie A, Lazio - Frosinone: la moviola del match

Secondo tempo

90+6' Finisce qui! fischia tre volte Feliciani. vince la Lazio all'Olimpico contro il Frosinone per 3-1, rimontando una partita difficilissima e portando a casa tre punti sudati e meritati!

90' L'arbitro Feliciani dichiara ora i 6 minuti di recupero

85' piccolo check al Var del gol di Patric per un possibile fuorigioco. Non c'è nulla di irregolare per Feliciani. Confermato il 3-0

80' Segna ancora la Lazio, con assist del solito Isaksen per il solito Castellanos. L'Argentino però era evidentemente in posizione di fuorigioco. Dunque annullato il terzo gol della Lazio

71' GOOOAAALLL LAZIO! arriva immediatamente il raddoppio della Lazio! Il Frosinone perde palla ed immediatamente concede la ripartenza dei biancoelesti. Si invertono gli addenti, ma il risultato è lo stesso: assist meraviglioso stavolta di Castellanos per Isaksen che non sbaglia davanti la porta.

70' GOOOAAALLL LAZIO! Castellanos questa volta non sbaglia! Isaksen fa una bellissima giocata che finisce con l'assist perfetto per il Taty che, si stacca dal difensore ed incorna il pallino sull'angolino. Non può nulla Turati

57' Non sbaglia Soulè dal dischetto. 0-1 per il Frosinone all'Olimpico. Non può nulla provedel

56' Confermato il calcio di rigore per il Frosinone. Guendouzi devia la traiettoria della palla con il braccio largo in area di rigore. Va Soulè dal dischetto

55' Feliciano viene richiamato al Var, e nel mentre ammonisce Patric per proteste

54' Il Frosinone reclama in area di rigore un fallo di mano di Guendouzi. L'arbitro continua a far giocare finche il gioco non si ferma e l'arbitro Feliciani viene chiamato a colloquio con il Var.

45' Fischia Feliciani, inizia il secondo tempo di Lazio - Frosinone all'Olimpico

Primo tempo

45' L'arbitro Feliciani dichiara ora i 2 minuti di recupero

38' Castellanos cade al limite dell'aera di rigore a causa di una trattenuta mentre cercava il pallone in area. Non c'è nulla per Feliciani che gli dice di rialzarsi

21' Partita molto equilibrava, fino a questo momento in cui l'arbitro Feliciani è costretto a fermare il gioco per un duro scontro tra Okoli e Kamada, che si sono colpiti accidentalmente entrambi sul volto.

1' Fischio d'inizio di Feliciani allo stadio Olimpico! inizia Lazio - Frosinone, match valido per la 18^ giornata di Serie A.