Tempo di lettura: < 1 minuto

SERIE A RIZZOLI – Il designatore della Serie A, Nicola Rizzoli si è espresso riguardo le possibilità di dialogare con gli arbitri durante la ripartenza del campionato. Queste le sue parole, rilasciate a Sportmediaset.

Le parole di Rizzoli

“Si potrà dialogare tranquillamente avendo rispetto per il direttore di gara. Quindi confronto tra due persone, non uno contro quattro. Il rispetto parte proprio dalla distanza. Se poi le parole vengono travisate, allora questo non favorisce l’apertura delle comunicazioni”.

