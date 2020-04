Tempo di lettura: < 1 minuto

SERIE A STIPENDI LAZIO – Mentre in tutto il mondo si continua a combattere l’emergenza Coronavirus, in Serie A si discute sulla possibile ripresa del campionato e sui tagli dei stipendi dei calciatori. Nonostante in lega si sia trovato un accordo comune tra i club, la Lazio continua a mantenere una linea di rimessa.

Taglio stipendi

Come riporta il Corriere dello Sport, in casa Lazio non si è ancora parlato di taglio degli stipendi. Lotito non intende sbagliare una mossa, e intende mantenere il clima nello spogliatoio che si era creato prima dello stop. Per questo, la linea del patron biancoceleste è quella di non effettuare nessun decurtamento se possibile. Solamente in caso di fine definitiva del campionato allora qualche sacrificio diventerebbe inevitabile. In caso di ripresa invece, per il club capitolino l’impatto economico della crisi sanitaria non sarebbe significativo.

