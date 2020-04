Tempo di lettura: < 1 minuto

LUIS ALBERTO JONY E PATRIC – Il mondo continua a combattere l’emergenza per il Coronavirus. Mentre in Italia la curva epidemica sembra cominciare a calare, mostrando i primi segnali di miglioramento, in Spagna la criticità continua ad espandersi. I calciatori spagnoli della Lazio hanno voluto aiutare il loro paese, attraverso delle donazioni.

Le donazioni degli spagnoli biancocelesti

Come riporta il Corriere dello Sport, Luis Alberto, Jony e Patric hanno voluto donare a fondazioni e ospedali delle loro rispettive città in Spagna. Il numero 10 biancoceleste ha infatti versato nelle casse della Caritas di San Jose del Valle, circa 12 milioni di euro. Anche l’ospedale “Carmen y Severo Ochoa” di Cangas del Narce ha ricevuto un contributo da Roma da parte dell’esterno ex Alaves. Infine il Jolly difensivo della Lazio ha aiutato in forma privata l’associazione Intendis di Murcia, suo paese natale.

