Tempo di lettura: < 1 minuto

STRAKOSHA LAZIO RINNOVO – Thomas Strakosha difende i pali della prima squadra biancoceleste dalla stagione 2016/17. Il portiere albanese ha acquisito con il passare del tempo sempre più sicurezza e carattere, diventando un punto fermo per la Lazio di Inzaghi.

Rinnovo Strakosha-Lazio

Come riporta la Gazzetta dello Sport, dopo le sirene inglesi degli ultimi tempi, la Lazio avrebbe deciso di accelerare per il rinnovo di Thomas Strakosha. Il club biancoceleste infatti avrebbe trovato l’intesa con il portiere albanese per il prolungamento del contratto fino al 2025, e ad una cifra vicina ai 2 milioni l’anno, superiore quindi ai 1,2 precedentemente percepiti.

