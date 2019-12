Tempo di lettura: < 1 minuto

SERIE A SQUADRE SFORTUNATE – Nell’ultimo giorno del 2019, Sky Sport ha utilizzato i dati Opta per delineare squadre e giocatori beffati sul più bello da pali e traverse. In questa speciale classifica dell’anno solare, il Napoli è in cima con 27 legni colpiti. Medaglia d’argento per la Roma a quota 18 pali/traverse, mentre la Lazio occupa l’ultimo gradino del podio, ad una sola lunghezza di distanza dai ‘cugini’ giallorossi.