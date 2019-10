SETTORE GIOVANILE- Un weekend felice per il settore giovanile biancoceleste. Vincono tutti, dai più piccoli ai più grandi, è 5 su 5. Di seguito l’analisi.

Le gare del sabato

Nella giornata di ieri sono arrivate due vittorie su due. L‘Under 14 prosegue a punteggio pieno dopo 3 giornate nel campionato Regionale Elitè battendo per 7-1 la Pro Calcio Tor Sapienza. A segno Serra, Gelli, Marinaj, Carbone (2) e Bigotti (2). Buon esordio per i ragazzi dell’Under 13 impegnati nel campionato Giovanissimi Provinciali e che hanno rifilato 5 gol alla Boreale Don Orione.

Gare della domenica

Stessa storia per quanto riguarda le gare odierne, tre vittorie su tre. L’Under 15 di Tommaso Rocchi si aggiudica il big match contro la Sampdoria per 1-0 grazie alla rete di Nazzaro. A seguire l‘Under 16 vince di rimonta anche questa volta contro la Samp. I blucerchiati passano in vantaggio, ma il solito Crespi agguanta il pari e sigla il raddoppio, chiude i giochi Napolitano per il 3-1 finale in favore della Lazio. Biancocelesti che superano le Fiorentina e vanno al quarto posto della classifica. Il weekend si conclude con un altro trionfo arrivato dai ragazzi di Simone Gonini. Le aquile classe 2006 esordiscono in positivo nella prima giornata del campionato Nazionale Under 14 Pro. La Lazio vince la sfida contro la Ternana 3-0 con i gol di Serra, Gelli e Carbone.