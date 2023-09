Tempo di lettura: < 1 minuto

SINNER GOLDONI - Eleonora Goldoni, nuova calciatrice della Lazio Women, ha sfruttato i giorni di riposo concessi dall'allenatore Grassadonia, per assistere alla sfilata di Gucci alla Milano Fashion Week. Con lei, come mostrato sui propri profili social, un campionissimo dello sport italiano come Jannick Sinner.

Jannick Sinner ed Eleonora Goldoni insieme alla sfilata di Gucci: ecco lo scatto