SOCIAL IMMOBILE – Ciro Immobile è in attesa di tornare in campo dopo il caos scoppiato a Formello a causa dei tamponi. Avrebbe voluto tornare a calciare il pallone con la Nazionale Azzurra. L’ASL del Lazio però non lo ha fatto partire e la Scarpa d’Oro sul proprio profilo social condivide tutta la sua tristezza: “Mi manca. Non vedo l’ora di tornare”.

Il post di Ciro

