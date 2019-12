Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO GOL DELLA DECADE – Dieci anni di successi, di prodezze, di gol. La Lazio ha regalato diverse emozioni ai propri tifosi in questa ultima decade. Dalla rete di Miroslav Klose all’ultimo secondo nel derby del 2011 (Lazio-Roma 2-1), alla recente Supercoppa vinta a Riyadh. Mille sensazioni, ognuna differente, tutte speciali. E se vi chiedessero di sceglierne una?

Il contest della Lazio

A farlo non siamo noi, ma la Lazio, attraverso un contest lanciato sui social ufficiali del club per festeggiare in biancoceleste la fine degli anni ’10. Qual è il gol più bello degli ultimi 10 anni? Nove sono le reti in gara: Felipe Anderson è l’unico giocatore presente con due, poi una a testa per Sebastiano Siviglia, Miroslav Klose, Stefano Mauri, Hernanes, Ciro Immobile, Lulic, Alessandro Murgia. Dal gol al volo del difensore biancoceleste in Lazio-Fiorentina, alla prodezza del bomber napoletano a Cagliari, passando per il gol in Supercoppa e, ovviamente, alla rete di Senad Lulic nella finale del 26 maggio 2013 contro la Roma. Parola, dunque, ai tifosi: di seguito ecco il video, al popolo biancoceleste l’ardua sentenza.