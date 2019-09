SPAL LAZIO – Nelle prime due partite di campionato, la Lazio ha conquistato una vittoria ed un pareggio rispettivamente contro Sampdoria e Roma. Domenica 15 settembre alle ore 15:00, i biancocelesti affronteranno a Ferrara la Spal nella sfida valida per la terza giornata di Serie A. Queste tutte le informazioni per la vendita del settore ospiti.

Settore ospiti

Come riporta il sito ufficiale degli estensi, a partire da martedì 10 alle ore 12:00 e fino a sabato 14 alle 19:00, sarà possibile acquistare i biglietti per il settore ospiti di Spal-Lazio. La vendita dei tagliandi è inibita ai residenti in provincia di Ferrara se non muniti di tessera di fidelizzazione del club biancoceleste. Il costo del ticket è di 40€.