Superlega, aggiornamenti LIVE: Inter e Roma rifiutano il progetto

SUPERLEGA AGGIORNAMENTI LIVE - Oggi, 21 dicembre 2023, potrebbe essere una giornata storica per il calcio. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea che ha accolto il ricorso della Superlega contro la Uefa e la Fifa, rompendo il monopolio e aprendo una nuova strada ai club. Segui con noi tutte gli aggiornamenti LIVE sulla vicenda.

Superlega, tutti gli aggiornamenti LIVE

AGGIORNAMENTO ORE 17 - Superlega, anche l'Inter prende posizione ---> La nota ufficiale del club nerazzurro

AGGIORNAMENTO ORE 16:45 -Umberto Calcagno, presidente dell'Assocalciatori, ha commentato la sentenza della Corte di Giustizia Europea sulla Superlega. ---> Superlega, Calcagno: "Non c'è spazio per altre competizioni in calendario"

AGGIORNAMENTO ORE 16:30 - Anche PSG e Monaco hanno pubblicato una nota ufficiale per esprimere la loro posizione in seguito alla sentenza della Corte di Giustizia della Unione Europea, che stamattina ha dato ragione alla Superlega. ---> Superlega, anche PSG e Monaco si schierano contro il progetto

AGGIORNAMENTO ORE 16 - I titoli in borsa di Lazio e Juventus dopo la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea ---> Superlega, dopo la sentenza volano Lazio e Juventus in borsa

AGGIORNAMENTO ORE 15:30 - La Roma non sostiene il progetto Superlega ---> Roma contro la Superlega: "Il Club non appoggia il progetto"

AGGIORNAMENTO ORE 15 - Parla il numero uno della Uefa, Alexander Ceferin ---> Uefa, Ceferin: "Superlega è un progetto chiuso, non aperto"

AGGIORNAMENTO ORE 14:30 - Tra le reazioni arriva anche la presa di posizione del governo britannico, che esprime il suo dissenso attraverso una nota ---> Superlega, il governo britannico prende le distanze: la nota

AGGIORNAMENTO ORE 14 - Le parole di Malagò sulla sentenza Superlega ---> Superlega, Malagò: "Non commento le sentenze, non l'ho mai fatto"

AGGIORNAMENTO ORE 12:30 - Superlega, ecco il nuovo progetto: 64 squadre e 3 divisioni

AGGIORNAMENTO ORE 12 - La Uefa commenta con un comunicato ufficiale la decisione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea ---> Superlega, la Uefa risponde con un comunicato: "Prendiamo atto"

AGGIORNAMENTO ORE 11:30 - Le parole di Florentino Perez, presidente del Real Madrid, e il comunicato ufficiale del Barcellona sulla Superlega ---> Superlega, Perez: "Da oggi i club sono padroni del proprio destino"

AGGIORNAMENTO ORE 10 - Le parole del CEO di A22, Bernd Reichart ---> Superlega, Reichart: "Monopolio Uefa è finito, il calcio è libero"

AGGIORNAMENTO ORE 8:30 - La Corte di Giustizia dell'Unione Europea che ha accolto il ricorso della Superlega contro la Uefa e la Fifa ---> Ufficiale, la Superlega vince il ricorso contro Uefa e Fifa