Thuram avvisa la Lazio: "Daremo il meglio in ogni partita"

THURAM LAZIO INTER - Marcus Thuram è una delle sorprese più piacevoli dell'Inter di Simone Inzaghi. Il francese, figlio dell'ex difensore di Juventus e Parma Lilian, ha impattato alla grande con la Serie A. E questa sera affiancherà nuovamente Lautaro Martinez contro la Lazio. Prima della sfida ai biancocelesti, l'attaccante nerazzurro è stato intervistato sui canali ufficiali della Lega Serie A.

Verso Lazio - Inter, parola a Thuram

"Da quando ho firmato so che l'obiettivo della squadra è vincere il campionato, ma è ancora presto per parlare di seconda stella. Dobbiamo allenarci bene e fare del nostro meglio in ogni partita. Dobbiamo continuare così".