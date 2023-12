Le probabili formazioni di Lazio Inter: dubbio Patric-Gila, c'è Immobile

Tempo di lettura: 2 minuti

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO INTER - Qualificazione agli ottavi di finale di Champions League nello zaino e sguardo al futuro. La Lazio si appresta a vivere la grande sfida contro l'Inter dell'ex Simone Inzaghi. Maurizio Sarri deve fare ancora i conti con le assenze, soprattutto in difesa dove Romagnoli rimane ai box e Patric è acciaccato. Come dimostrano le probabili formazioni, il Comandante dovrà provare a centrare la vittoria con una formazione diversa da quella tipo.

Serie A, giornata 16: le probabili formazioni di Lazio Inter

Sarri pensa e riflette sulla Lazio da mandare in campo contro l'Inter. Rimangono ai box Romagnoli e Isaksen, forse Patric. Motivo per cui la difesa sarà affidata molto probabilmente ancora a Gila e Casale. Sugli esterni si muoveranno Lazzari e Marusic. In regia ci sarà Rovella. Al suo fianco sicuri del posto Guendouzi e Luis Alberto, che viene da un periodo non particolarmente brillante. L'attacco sarà quello titolare, composto da Zaccagni, Immobile e Felipe Anderson.

LAZIO (4-3-3)

Provedel

Lazzari

Casale

Gila

Marusic

Guendouzi

Rovella

Luis Alberto

Felipe Anderson

Immobile

Zaccagni

All. Maurizio Sarri

INTER (3-5-2)

Sommer

Bisseck

Acerbi

Bastoni

Darmian

Barella

Calhanoglu

Mkhitaryan

Dimarco

Thuram

Lautaro Martinez

All. Simone Inzaghi

Come arriva la Lazio alla sfida

La Lazio continua a viaggiare a due velocità in campionato. In trasferta fa fatica, in casa va meglio. Dopo le tre vittorie in altrettante competizioni, la squadra di Sarri è incappata in un pareggio duro da digerire in casa del Verona. Poi, in Champions League, è arrivata la sconfitta a Madrid. Ancora una volta all'Olimpico, quindi, sarà affidata la reazione biancoceleste.

Come arriva l'Inter all'incontro

L'Inter del grande ex Simone Inzaghi è un rullo compressore. Finora ha perso una sola partita, a San Siro con il Sassuolo. Nel resto della stagione non ha mai sbagliato. Viene da una vittoria in campionato e un pareggio in Champions League. E si giocherà nell'impianto capitolino la possibilità di allungare sulla Juventus seconda, fermata sull'1-1 dal Genoa.

Dove vedere la sfida tra Lazio e Inter

Lazio - Inter, in programma domenica 17 dicembre alle 20.45, sarà visibile in esclusiva su Dazn sia in streaming live che on demand tramite app o sito ufficiale. All'utente basta avvalersi di una Smart Tv, Pc, smartphone, tablet o console.