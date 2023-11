Lazio - Roma, Sarri contro Mourinho: storia di un duello Capitale

Tempo di lettura: 4 minuti

LAZIO ROMA SARRI MOURINHO - Arrivati nella Capitale insieme, nell'estate 2021, Maurizio Sarri e José Mourinho rappresentano le due facce della stessa medaglia. Gioco contro risultato, i due tecnici hanno trasmesso i loro valori rispettivamente a Lazio e Roma, aprendo un duello che giunge adesso al quinto atto: il Derby del prossimo 12 novembre. Ripercorriamo dunque, dalla Vespa al botta e risposta degli ultimi giorni, la storia capitolina dei due mister.

LEGGI ANCHE:

Sarri contro Mourinho, il preludio: la Vespa

Giugno 2021, il primo capitolo del duello Sarri-Mourinho inizia qua. La Lazio ha avviato il ciclo col Comandante mentre, sponda giallorossa, sbarca lo Special One. La Capitale si scalda per due allenatori dal palmarès diverso, ma entrambi considerati vincenti. Due tecnici agli opposti si attraggono e coincidono dove portano tutte le strade: a Roma.

Sarri "fuma" Mourinho

La tifoseria giallorossa omaggia José Mourinho con un murales a Testaccio, nel quale è raffigurato lo Special One in sella ad una Vespa. L'opera di Harry Greb rimane intonsa però ben poco, perché il 9 giugno 2021 è il giorno dell'annuncio di Sarri alla Lazio. I supporters biancocelesti rispondo immediatamente ai rivali cittadini e aprono di fatto il duello tra i due tecnici. La Capitale si sveglia il giorno seguente col Comandante che "fuma" il portoghese, almeno sulle mura del quartiere romano. La "modifica" è stata rapidamente cancellata, ma il dado è ormai tratto.

Sarri contro Mourinho, atto I: il primo Derby

26 settembre 2021: la data che i tifosi di Lazio e Roma si sono segnati sull'agenda sin dal giorno della pubblicazione del calendario di Serie A. Il giorno del Derby, il primo di Sarri e Mourinho alla guida dei due club capitolini. L'Olimpico si colora di biancoceleste e il Comandante infligge la prima lezione di gioco allo Special One. Finisce 3-2 per gli Aquilotti, già avanti di due reti dopo 19' grazie alle prodezze di Milinkovic e Pedro.

La vendetta di Pedro: esubero per Mourinho, decisivo per Sarri

Nel corso dell'estate 2021 Josè Mourinho fece una sorta di pulizia, eliminando i giocatori considerati fuori dal suo progetto, tra i quali lo stesso Pedro. L'ex Barcellona sceglie quindi un progetto nel quale possa esprimersi al massimo, passando alla Lazio. Alla prima occasione utile rende pan per focaccia allo Special One, firmando il raddoppio biancoceleste. Ibanez accorcia, ma il tris arriva da un altro spesso a suo agio nei Derby: Felipe Anderson. Non basta la rete di Veretout, Maurizio Sarri trionfa e si porta sull'1-0 nel personale duello col tecnico portoghese.

Sarri contro Mourinho, atto II: palla al centro

20 marzo 2021. La Lazio arriva al derby di ritorno con un punto di vantaggio sulla Roma. I biancocelesti occupano il quinto posto a quota 49, i giallorossi il settimo a 48. Le partite, soprattutto i Derby, le decidono gli episodi. In questo caso la parola chiave è tempismo.

Il tempismo di Abraham

Tammy Abraham segna una doppietta in 22' indirizzando inevitabilmente la stracittadina. Pellegrini firma il tris nel primo tempo e non basta un'ottima ripresa della banda Sarri, vincono i ragazzi allenati da Mourinho. Il conto del duello tra i due tecnici torna in parità. Uno a uno e palla al centro.

Sarri contro Mourinho, atto III: tra bel gioco e titoli

Nuova stagione, stesso duello. Sarri e Mourinho si ritrovano uno contro l'altro anche l'anno seguente, ma gli argomenti sul banco sono decisamente maggiori. Nonostante la sconfitta nel Derby di ritorno, la Lazio ha chiuso la stagione 2021/2022 a 64 punti, uno in più della Roma. Fronte biancoceleste domina l'orgoglio di essere arrivati davanti in classifica, ma lo Special One può vantare la vittoria della Conference League.

Felipe Anderson: l'anti Mourinho

6 novembre 2022. Tra bel gioco e titoli, la stracittadina prende ancora la direzione biancoceleste. Felipe Anderson (ancora lui) al 29' ammutolisce l'Olimpico giallorosso e pone il sigillo sul "raddoppio" personale del Comandante. La Lazio vince 0-1 e, dopo il quarto atto, il conto si aggiorna sul 2-1 in favore di Maurizio Sarri.

Sarri contro Mourinho, atto IV: il tris del Comandante

Il Derby di ritorno della stagione 2022/2023 si gioca il 19 marzo 2022. Esattamente un giorno prima rispetto alla stracittadina dell'anno precedente. La Lazio, terza in classifica, stavolta ha due punti di vantaggio sulla Roma quinta: 49 a 47. La partita viene decisa, per motivi opposti, da Zaccagni e Ibanez. Nel primo tempo il difensore giallorosso riceve un doppio giallo, lasciando i propri compagni in inferiorità numerica. Nella ripresa l'esterno biancoceleste realizza il gol del decisivo 1-0, facendo partire la festa all'Olimpico.

La Champions passa dal Derby

Maurizio Sarri vince entrambi i Derby della sua seconda stagione alla Lazio, mentre Mourinho affonda nel duello tra tecnici. Il conto recita tre a uno per il Comandante che, grazie anche a questo successo, conquista il secondo posto a fine anno riportando il club biancoceleste in Champions League. Lo Special One preferisce, a detta sua, il percorso europeo, ma a fine anno arriva per lui la delusione in finale di Europa League contro il Siviglia.

Sarri contro Mourinho, atto V: il botta e risposta

Arriviamo, infine, ai giorni nostri. Quelli dell'attesa per il prossimo atto, il Derby che verrà. Quelli del botta e risposta davanti ai microfoni di Sarri e Mourinho. Lazio - Roma del prossimo 12 novembre si avvicina e i due tecnici hanno scaldato gli animi nei giorni precedenti. La settimana che porta alla stracittadina ha visto entrambe le squadre impegnate in Europa: in Champions League i biancocelesti, in Europa League i giallorossi.

La Lazio arriva a questo Derby con un punto in meno in classifica rispetto alla Roma, ma con molto più entusiasmo proveniente dall'impegno europeo. Maurizio Sarri ha vinto 1-0 col Feyenoord e ha voluto precisare come, nonostante fosse due giorni dopo, i giallorossi avrebbero giocato un "amichevole". Mourinho, allora, risponde al Comandante sostenendo che ha svilito lo Slavia Praga. Per lo Special One, poi, arriva un ko netto contro la compagine ceca, quasi a voler dimostrare la veridicità delle sue parole. Tra botta e risposta la battaglia di nervi e campo tra i due allenatori prosegue e giunge, ora, al suo atto V.

Thomas Alvieri