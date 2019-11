Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO UDINESE CONVOCATI GOTTI – Archiviata la vittoria contro il Sassuolo di settimana scorsa, la Lazio tornerà in campo in campionato domani pomeriggio alle 15 contro l’Udinese. Il tecnico dei friuliani Gotti ha diramato la lista dei convocati per il match dell’Olimpico.

I convocati di Gotti

Portieri: Musso, Nicolas, Perisan;

Difensori: Sierralta, Samir, Opoku, Ekong, Nuytinck, Ter Avest, Larsen, De Maio, Beco;

Centrocampisti: Fofana, De Paul, Walace, Mandragora, Kubala, Barak;

Attaccanti: Okaka, lasagna, Pussetto, Nestorovski, Teodorczyk.