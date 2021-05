Vavro torna alla Lazio, il difensore è pronto a rimettersi in gioco

- Advertisement -

VAVRO LAZIO – La Lazio, nella scorsa stagione, ha ceduto diversi giocatori in prestito che torneranno alla base. Tra questi c’è Denis Vavro. Il centrale slovacco è retrocesso con l’Huesca con la quale ha collezionato 11 presenze.

Lazio, Vavro lavorerà per il rilancio

Come riporta il Corriere dello Sport, l’addio di Simone Inzaghi potrebbe clamorosamente far tornare Vavro nel progetto Lazio. Il giocatore ha voglia di rimettersi in gioco e farà di tutto per convincere il prossimo allenatore a confermarlo. Decisive potrebbero essere le sue prestazioni all’Europeo. Disputare un buon torneo, infatti, sarebbe un ottimo biglietto da visita.