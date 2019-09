VERON ERIKSSON LAZIO – Juan Sebastian Veron ha vestito la maglia della Lazio dal 1999 al 2001, vincendo uno scudetto, una Coppa Italia, una Supercoppa italiana ed una europea. L’argentino ha parlato così del suo periodo biancoceleste e dell’allenatore Sven-Goran Eriksson. Queste le sue parole, rilasciate a 90min.com.

Eriksson e Lazio

“Non prestavo grande attenzione all’aspetto tattico durante gli allenamenti. Certo, sono stato un giocatore, sapevo quel che bisognava sapere da quel punto di vista. Ma ho sempre fatto più caso al modo in cui il mio allenatore sapeva gestire la squadra, sempre. Per questo motivo il miglior tecnico con cui io abbia mai lavorato è Sven-Goran Eriksson. Difficilmente ho riscontrato problemi quando giocavo nelle sue squadre, e quelli erano gruppi ricchi di giocatori dalla forte personalità. Lui andava d’accordo con tutti ed è stato in grado di portarci alla vittoria, specialmente alla Lazio”.