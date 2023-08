Vizcaìno, presidente Cadice: "Luis Alberto sarebbe venuto solo da noi"

Tempo di lettura: < 1 minuto

VIZCAINO INTERVISTA LUIS ALBERTO ESCALANTE- Il presidente del Cadice Vizcaìno ha rilasciato un'intervista a TMW, nella quale ha parlato di Luis Alberto e Gonzalo Escalante. Ecco le sue parole.

Le parole di Vicaìno nell' intervista su Luis Alberto ed Escalante

Vizcaìno su Luis Alberto

"A gennaio c'era la possibilità che Luis lasciasse Roma per motivi fra lui e il suo club, e l'unica squadra in cui sarebbe andato era proprio il Cadice. Noi avremmo fatto un grande sforzo economico per prendere un calciatore d'élite come lui, ma anche lui si sarebbe sacrificato rinunciando a buona parte del suo importante salario. Alla fine però non se n'è fatto di nulla. Non so se i nostri cammini si potranno incrociare in futuro, chissà... Ma Luis resta un top player".

Vizcaìno su Escalante

"Un giocatore importante, che già l'anno scorso era stato qui con noi nella seconda parte della stagione. Il Cadiz si sta consolidando, dimostrando anno dopo anno che LaLiga è la sua categoria. Oggi abbiamo una rosa competitiva e sono convinto che tutti insieme possiamo raggiungere l'obiettivo, ovvero la salvezza, per il quinto anno consecutivo".