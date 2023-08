Calciomercato: Maximiano-Almeria, salta tutto!

Tempo di lettura: < 1 minuto

MAXIMIANO ALMERIA LAZIO CALCIOMERCATO- Colpo di scena! Con Luis Maximiano che avrebbe chiesto la cessione, cambiano all'improvviso le carte in tavola. Se il portiere portoghese, infatti, sembrava vicinissimo all'Almeria, ora la trattativa pare sfumata. Secondo quanto riportato da Relevo, infatti, il club spagnolo starebbe chiudendo con Livakovic, portiere della Dinamo Zagabria, per circa 8 milioni di Euro, sbarrando le porte al secondo della Lazio.

Tutto da ripensare, ora in casa Lazio. La permanenza dell'infelice portoghese diventa un'opzione tutt'altro che lontana: la partenza nella sessione di calciomercato dell'estate 2023 si complica.