Italia-Ucraina, la prestazione di Zaccagni: un assist per lui

Tempo di lettura: < 1 minuto

ZACCAGNI ITALIA UCRAINA- Immobile, Romagnoli e Casale seduti in panchina. E allora è lui, l'"arciere" della Lazio Mattia Zaccagni, a prendersi la scena. Come è stato il match dell'esterno sinistro in Italia-Ucraina? Più che buono, avendo anche fornito l'assito per l'1-0.

Italia - Ucraina , Zaccagni ai raggi X: assist per l'"arciere"

Unico laziale a essere scelto da Luciano Spalletti, Mattia Zaccagni non ha deluso.

Il suo primo tempo è ottimo. Partendo alto a sinistra, infatti, ha messo in grande difficoltà la difesa dell'Ucraina, con giocate veloci e tecniche, spesso di prima.

Dai piedi di Zaccagni, servito da Barella, arriva l'assist per l'1-0 di un'Italia che stava spingendo e divertendo.

Cala nella ripresa (ed è comprensibile). Rischierebbe anche di fare il primo gol in Nazionale, se Raspadori non si trovasse sulla traiettoria del suo tiro da centro area. Sarà per la prossima.

Un voto? Più che positivo, decisamente intorno al 7.

Martino Cardani