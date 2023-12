Zenga: "Provedel ha dimostrato tutto il suo valore qui alla Lazio"

Tempo di lettura: < 1 minuto

ZENGA PROVEDEL LAZIO- L'edizione odierna, il Corriere dello Sport ha riportato l'intervista di Walter Zenga. L'ex portiere dell'Inter ha parlato della Nazionale e dei portieri a disposizione di Luciano Spalletti. In particolare ha elogiato Provedel specificando come l'ex Spezia abbia trovato spazio nella Lazio nonostante sia stato acquistato come secondo portiere.

Lazio, le parole di Zenga su Provedel

"Siamo a dicembre, la nazionale si ritroverà a marzo, lo staff e Spalletti avranno tempo per valutare ogni aspetto e arrivare all’Europeo con le idee chiare. Provedel ha già giocato in Champions, non è un aspetto da sottovalutare. Inoltre lui si è rivelato un po’ come Thuram all’Inter che pensava di aver preso la riserva di Lukaku. Ivan era arrivato per fare il secondo e invece ha dimostrato quanto vale. Lo conosco dai tempi di Empoli, è migliorato anno dopo anno"