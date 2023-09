I numeri della rosa laziale in Champions League: Pedro c'è sempre, Immobile bomber

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO CHAMPIONS LEAGUE - Paradossi e statistiche. Numeri e storie. La Champions League, da sempre, è una fucina di racconti. Nella Lazio c'è chi è un habituè, come Pedro. E chi, al contrario, deve ancora assaporarla per la prima volta. Correggendo parzialmente un capolavoro di Fabrizio De Andrè, "è anche da questi particolari che si giudica un giocatore".

Lazio, le presenze totali in Champions League sono 177

La rosa della Lazio vanta un totale di 177 presenze in Champions League. Di queste, 77 le porta in dote Pedro che, tra Chelsea e Barcellona, ha calcato quasi ogni anno il palcoscenico più importante d'Europa. In seconda battuta, di molto staccato dallo spagnolo, c'è Hysaj: 16 gettoni guadagnati tutti con la maglia del Napoli. Rimangono sopra le 10 apparizioni, poi, solo altri due giocatori: Vecino (12) e Immobile (15). Tanti, invece, i calciatori che sono all'esordio assoluto. Tra di loro, diversi titolari come Provedel, Casale e Zaccagni.

La tabella delle presenze in Champions League