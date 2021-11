La Lazio cambia approccio dopo il ritiro: 7 punti e mai in svantaggio

LAZIO RITIRO SERIE A – Dopo una serie di prestazioni altalenanti la Lazio di Maurizio Sarri sembra aver finalmente trovato la giusta continuità di rendimento. La decisione di portare la squadre in ritiro dopo la pesante sconfitta di Verona si è rivelata azzeccata.

La rinascita della Lazio dopo il ritiro

Come riporta il Corriere dello Sport, il ritiro ha compattato e aiutato gli uomini di Maruizio Sarri. Dopo la sconfitta di Verona sono arrivati 7 punti in 3 partite e si è registrato un notevole cambio di mentalità. La squadra capitolina non è mai passata in svantaggio nelle ultime 3 partite e, nelle gare contro Fiorentina e Salernitana è riuscita a mantenere la porta inviolata.

