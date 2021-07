- Advertisement -

LAZIO AURONZO SARRI ALLENAMENTO – Lunedì 19 luglio. La Lazio è al decimo giorno di ritiro agli ordini di Maurizio Sarri. Anche oggi doppia seduta di allenamento per i giocatori biancocelesti. Previsto in giornata l’arrivo ad Auronzo del giovanissimo Luka Romero, che proprio oggi effettuerà le visite mediche in Paideia.

Allenamento mattutino

AGGIORNAMENTO ORE 12:00 – Termina la sessione di allenamento. Luis Alberto si ferma con i tifosi per fotografie e autografi.

AGGIORNAMENTO ORE 11:50 – Scambi rapidi tra centrocampisti e attaccanti. L’esercizio consiste nell’arrivare sul fondo e mettere la palla in area per cercare la via del gol.

AGGIORNAMENTO 11: 35 – Sul campo centrale i difensori lasciano il posto a centrocampisti e attaccanti. Gli “arancioni” sono Escalante, Luis Alberto, Akpa Akpro, Raul Moro, Muriqi e Shehu. Mentre per i celesti: Leiva, Milinkovic, Felipe Anderson, Cataldi, Adekanye e Caicedo.

AGGIORNAMENTO 11:20 – Termina il lavoro difensivo sul campo centrale. Centrocampisti e attaccanti stanno invece svolgendo esercitazioni atletiche senza palla in quello adiacente. Differenziato per Jony.

AGGIORNAMENTO ORE 10:55 – Le esercitazioni di oggi vertono anche sulla gestione dei lanci lunghi ad attaccare la difesa. I due schieramenti si alternano di volta in volta nella ripetizone dell’esercizio.

AGGIORNAMENTO ORE 10:45 – Sul campo Zandegiacomo si lavora sulla fase difensiva. Si alternano due diverse difese: la prima formata da Marusic, Luiz Felipe, Radu e Fares; la seconda da Lazzari, Vavro, Patric e Hysaj. Sul terreno di gioco anche Kamenovic e Durmisi.



AGGIORNAMENTO 10:30 – Come spesso accade, iniziano a lavorare i portieri. Reina -assente nella giornata di ieri -, Strakosha e Adamonis – sonoa gli ordini dei due preparatori. Nel campo adiacente un gruppo ristretto di calciatori ha invece iniziato il riscaldamento.